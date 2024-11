Il Grifone al lavoro. Altra tegola per Consonni

Dopo le due trasferte consecutive cresce l’attesa tra gli sportivi ed i tifosi maremmani in vista dell’anticipo che vede il Grosseto ospitare domani alle 15.30 allo stadio "Zecchini" la compagine dell’Ostia Mare. Ieri pomeriggio I biancorossi, sotto l’occhio attento di mister Consonni e dei suoi collaboratori, hanno disputato mini- match a metà campo, basati sulla velocità e su rapidi tocchi di "prima". L’attaccante Senigagliesi, con il problema ad uan caviglia, ha svolto un lavoro differenziato e difficilemnte potrà essere a disposiizone per la gara di domani. Durante la seduta di allenamento si è fermato anche il centrocampista Bakary Sanyang che era rientrato da pochi giorni nel gruppo. Cretella e compagni, dunque, forti dei sei punti conquistati lontano dallo "Zecchini" certamente vorranno allungare la serie positiva, composta da due pareggi e da quattro vittorie consecutive, che ha consentito al Grifone di ritornare in zona playoff. Sicuramente il match di domani non sarà facile perché i laziali si presenteranno in Maremma alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta casalinga di sette giorni fa ad opera del Flaminia Civita Castellana. Per quanto riguarda la prevendita dei biglietti I tagliandi possono essere acquistati in tutti I punti vendita ufficiali, al Centro sportivo di Roselle e online attraversa la piattaforma Ciaotickets.com. A partire dalle 11,30 di domani I biglietti potranno essere acquistati al botteghino di Piazza Donatello.