Il Grifone che verrà. Raduno a Roselle il 17 luglio

Il Grosseto edizione 2024-2025 muoverà i primi passi il 17 luglio quando vecchi e nuovi giocatori per il raduno si ritroveranno al Centro Sportivo di Roselle da dove, dopo le visite mediche, partiranno per la sede del ritiro. A questo proposito la società biancorossa sta valutando alcune ipotesi tra cui quella di Reggello: la scelta definitiva della località del ritiro dovrebbe favorire la vicinanza al luogo dove l’allenatore Roberto Malotti svolge la sua attività lavorativa. Andando al mercato ci sono diverse attenzioni per l’attaccante Alessandro Romairone, da parte di Piacenza, Pistoiese e Prato. In entrata: Grosseto, Livorno e Siena guardano con interesse al difensore centrale mancino, Bernardo Bucci, classe 2006, che si è messo in evidenza con il Trestina. Intanto la società biancorossa è al lavoro per realizzare al Centro di Roselle la prima edizione del "Summer High Mood", una novità tra calcio, cinema, musica, pugilato, e comicità. Ospite della prima serata, giovedì 4 luglio alle 21,45, il regista Giovanni Veronesi. A seguire, venerdì 5 luglio, sarà la volta della band Musica da Ripostiglio. Sabato 6 luglio sarà una notte da non dimenticare: sul ring saliranno i dilettanti della Pugilistica Grossetana, con l’esordio del professionista Francesco Acatullo. A chiusura dell’ evento, domenica 7 luglio, il noto duo comico PanPers salirà sul palco per portare buon umore e tante risate.