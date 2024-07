Il Grifone in azione. Ecco Cela e Benucci

Un centrocampista dalle grandi qualità e un esterno offensivo. Non si ferma il calciomercato del Grosseto in vista della stagione sportiva 2024-2025. Il direttore generale dei biancorossi Filippo Vetrini ha praticamente concluso le trattative per gli innesti di Isuf Cela e Massimiliano Benucci. Cela è un centrocampista albanese, classe 1996, vecchia conoscenza di Vetrini e di Malotti, che nell’ultima stagione era in forza al Prato, in D, dove, da capitano, ha realizzato 6 gol e fornito 1 assist in 16 presenze prima di fratturarsi un metatarso e rimanere fuori per il resto della stagione. In carriera ha giocato a Gavorrano. Dunque, conosce bene sia la Maremma che il dg Vetrini, ma soprattutto è stato un tassello importante per mister Malotti nel Montevarchi promosso in C nel 2020-21. In tale stagione, Cela ha giocato 25 volte segnando 5 gol e fornendo 7 assist. Benucci, invece, è un attaccante esterno mancino, classe 1998, che vanta 50 presenze 2 gol e 1 assist in serie C, mentre in D le partite disputate sono 69, con 8 gol e 9 assist. Già in passato Benucci era stato a Grosseto, nell’era di Pincione: era il 2016-2017 con il giocatore che da giovanissimo giocò 7 partite. All’occorrenza può giocare da seconda punta o trequartista ed anche da esterno difensivo. Nativo di Montevarchi, ha vestito soprattutto la maglia dell’Arezzo, ma pure quelle del Terranova, del Montevarchi, della Sangiovannese e del Varese.