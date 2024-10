Il Grifone in trasferta. All’assalto del Terranuova

"Al di là del ricordo del passato fra le due squadre quello che conta per vincere sono le motivazioni che in noi, dopo domenica, sono aumentate. Noi dobbiamo dare continuità sia alle nostre prestazioni che ai nostri risultati e spero che prosegua questo ritrovato entusiasmo". L’allenatore Roberto Malotti, che oggi torna a sedere sulla panchina biancorossa, è assai fiducioso sull’esito della gara che vede il Grosseto di scena oggi, inizio alle 15, sul terreno dello stadio di Terranuova Bracciolini dove affronta il Terranuova Traiana. "Gli avversari sono una squadra organizzata, è un gruppo affiatato per cui non sarà una gara semplice da affrontare. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di evitare gli errori del passato: guardiamo avanti e basta. La squadra sta maturando sia come carattere che come tecnica e i ragazzi si stanno allenando bene". Poi sul nuovo assetto tattico in campo. "Per una squadra che ha valori – precisa il tecnico fiorentino – come la nostra non conta tanto l’aspetto offensivo o difensivo: quello che conta è come ci si difende. Noi dobbiamo prendere dai ragazzi quelle che sono le loro caratteristiche migliori. Per esempio un giocatore come Cretella può giocare dovunque se è quello visto contro la Sangiovannese". Sul "ricco" calendario di ottobre mister Malotti precisa: "Per I dilettanti non è un aspetto positivo giocare tante partite ravvicinate". Per la gara odierna sono a disposizione tutti I giocatori: probabile la conferma dell’undici di domenica passata. Arbitra Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno. Apertura della biglietteria dello stadio alle 13,45.