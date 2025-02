Il Grifone incerottato. Biancorossi, tante assenze

Difficilmente mister Consonni potrà recuperare alcuni giocatori domenica in casa della Fulgens Foligno perchè le speranze di "ripescare" qualche infortunato sono svanite dopo quanto si è visto nella partitella disputata ieri pomeriggio al "Palazzoli" contro la formazione Juniores. Sul terreno dello stadio umbro, quindi, insieme allo squalificato Sabelli, dovrebbero essere assenti gli infortunati Cretella, Dierna, Macchi e Marzierli.

Dal punto di vista tattico il mister potrebbe tornare ad uno schieramento con la difesa a quattro dopo l’esperimento che non ha dato frutti positivi con la difesa a tre schierata contro il Terranuova Traiana. Una gara, dunque, quella che il Grifone dovrà affrontare contro l’undici di mister Nanni che, oltre alle difficoltà iniziali in quanto si affrontano la terza e la quarta della classifica, vede aumentare il tasso di difficoltà per i maremmani i quali, però, sono chiamati a disputare un match di orgoglio con la speranza di poter riprendere la strada della vittoria che in questo girone di ritorno è stata ottenuta soltanto una volta (a Poggibonsi).

L’acquisto dei biglietti per la partita può essere effettuato direttamente alla biglietteria dello stadio "Enzo Blasone" domenica: il costo nel settore ospiti, tribuna coperta, è di 12 euro.