Il Grifone risorge. Battuta 2-0 la Sangio

Il derby con la Sangiovannese va con merito al Grosseto, ottimo secondo tempo, che così si rilancia dopo un periodo negativo: gli ospiti hanno fatto poco e sono usciti sconfitti dallo Zecchini. Mister Malotti, dopo una settimana carica di tensione e critiche, manda in campo uno schieramento rivoluzionato (debutto di Cela e Bolcano) alla ricerca dell’atteggiamento idoneo e della mentalità giusta. Dall’altra parte il tecnico Bonura cerca riscatto dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa. Parte subito avanti il Grifone e in apertura è Senigagliesi che da buona posizione con un colpo di testa manda a lato il pallone. La gara si sviluppa su di un ritmo blando che non ha nulla a che fare con le aspettative del derby. Al 30’ i padroni di casa falliscono una clamorosa occasione: Cela, Marzierli e Addiego Mobilio non riescono ad arrivare su un pallone invitante davanti alla porta sguarnita della Sangiovannese. Gli ospiti danno vita ad una gara molto accorta e pensano soprattutto a difendersi rinunciando ad offendere. Nel minuto di recupero il Grosseto va vicino al gol. Punizione dalla tre quarti di Senigagliesi sulla quale si avventa Marzierli la cui conclusione di piede viene respinta con i piedi dal portiere Barberini. Il primo tempo se ne va senza aver offerto emozioni. E anche all’inizio della ripresa sembra proseguire lo stesso ritmo del primo tempo: poi il Grosseto si sveglia. All’11’ il difensore Della Spoletana effettua un "salvataggio" su cross di Macchi e poco dopo Addiego Mobilio si rende protagonista di una bella, ma inutile cavalcata. Al 16’ il Grosseto passa in vantaggio: calcio d’angolo di Addiego Mobilio per Sabelli che sbuca dalle retrovie e, indisturbato, insacca con un perentorio colpo di testa. Immediata la reazione degli azzurri valdarnesi che alzano il baricentro della squadra alla ricerca del pareggio che, però, non arriva. Poco dopo la mezzora, invece, arriva il raddoppio dei padroni di casa. Addiego Mobilio, assai attivo, va via sulla sinistra e mette direttamente in rete un pallone velenoso sul quale si avventa Marzierli, che segna. Biancorossi tornano alla vittoria con merito e la tranquillità ritorna nell’ambiente maremmano.

Paolo Pighini