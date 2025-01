Il Grifone torna a vincere. Sabelli, gol per i tre punti

Torna alla vittoria il Grosseto, espugnando quasi nel finale il campo del Poggibonsi grazie al centro di Sabelli. Una gara apprezzabile e piena di emozioni e di opportunità su ambedue i versanti. Poggibonsi frenato dai legni, Grosseto dagli interventi miracolosi di Pacini. Ma il team di Consonni ha probabilmente il merito di crederci di più, fino a trovare con Sabelli la zampata vincente all’81’, complice anche, in quell’unica circostanza, ma determinante, un Poggibonsi non molto reattivo. Comunque la sconfitta appare stavolta immeritata, a carico del Poggibonsi. Tre conclusioni ribattute dai legni nel bilancio del match e altre opportunità per realizzare, non bastano al team di Calderini per conquistare almeno, forse il risultato più giusto, a giudicare dal consuntivo delle opportunità. Dal versante grossetano, i tentativi di Sacchini, Addiego Mobilio e Marzierli fanno gridare al gol, ma Pacini innalza un autentico muro.

Maggiore pressione ad opera del Grosseto nella ripresa. Marzierli e compagni creano grattacapi alla retroguardia. Pacini si supera ancora per respingere un tiro dalle sembianze di un "rigore" di Addiego Mobilio su invito di Sabelli. Il Poggibonsi esce finalmente dal guscio e sfiora l’1-0. Mignani, da posizione a dir poco invidiabile, coglie il legno esterno alla destra di Raffaelli ormai battuto. Calderini per il Poggibonsi opera tre cambi ravvicinati, mentre il suo collega Consonni opta per la carta Riccobono e successivamente fa entrare anche Senigagliesi. Una sostituzione fruttuosa, perché è l’ingresso dell’illustre ex del Poggibonsi, Gianni Riccobono, a imprimere la svolta alla gara a favore degli ospiti. Fa discutere la spinta in area di Marzierli, già ammonito, in fase offensiva prima di un corner, nei riguardi di Martucci. L’arbitro richiama il capitano ospite e non prende provvedimenti. Dalla tribuna si ha la sensazione di una autentica "grazia" a beneficio del goleador del Grosseto. Dalla bandierina l’azione prosegue e uno spunto sulla destra, trova pronto Sabelli al tocco vincente all’81’: 1-0. I Leoni cercano di riversarsi in avanti, però il Grosseto tiene a distanza ogni minaccia e può tornare a esultare di nuovo in attesa del match di domenica con la capolista.

Paolo Bartalini