Il gruppo pratese ha vinto il titolo italiano Over 40 dell’Opes. L’Autofficina Salva alza la coppa a Misano

L’Autofficina Salva vince il titolo italiano Over 40 dell’Opes. Il gruppo pratese alza la coppa al cielo a Misano, nell’ambito delle sfide di calcio a 5 amatoriale che vedevano arrivare alle sfide decisive compagini da tutta Italia. Un cammino perfetto quello dei campioni, capaci di vincere a punteggio pieno la fase a gironi, strappando così il pass direttamente per la semifinale, senza passare dai quarti. In serie hanno battuto 7-1 all’esordio l’Orciolaia di Arezzo, poi 2-0 Il Ciclone di Ferrara e infine 2-0 lo Sporting Club Pistoiese. In semifinale l’Autofficina si è ritrovata ad affrontare la sfida bis contro Il Ciclone: stavolta è stata una vera e propria goleada visto che i ferraresi sono stati battuti 10-1. Si approda così alla finalissima contro lo Sporting Club Pistoiese, capace nella parte bassa del tabellone di eliminare tutte le compagini dell’altro girone. Anche nell’atto conclusivo della manifestazione però non c’è partita, con l’Autofficina Salva che domina 3-0, migliorando il risultato della fase a gironi e assicurandosi il titolo italiano Opes. Nelle finali di Misano il territorio pratese è stato protagonista anche nella manifestazione ‘assoluta’. In questo caso va registrato il secondo posto dei Dinosauri, sconfitti solo nella finalissima dalla Carrozzeria Alba Fashion in quello che era un vero e proprio derby, visto che i campioni rappresentano il comitato provinciale Opes di Pistoia.

L’atto conclusivo del torneo è finito 6-2 per gli arancioni, ma comunque per i Dinosauri resta la soddisfazione per una stagione da incorniciare su scala toscana e nazionale. In precedenza, in semifinale, avevano superato 5-4 il Timbombo di Udine ai calci di rigore per 5-4, vendicando così i cugini dell’Hertha Vernello battuti nei quarti 3-2 proprio dai friulani.