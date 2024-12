Il ko in casa. Cenaia, sconfitta inaspettata. La spunta il Viareggio in rimonta

CENAIA 1969

VIAREGGIO CENAIA: Baglini, Rossi, Solimano(35’st Pecchia), Remorini (30’ st Ferretti), Signorini, Puleo, Papini, Quilici (27’ st Marcon), Canessa (44’ st Goretti), Neri, Apolloni(30’st Puccini). All.Sena. VIAREGGIO: Carpita, Bellini, Bertelli, Biachi, Ricci, Bertacca, Belluomini, Remedi, Morelli (33’ st Nannetti), Bibaj (28’ st Goh), Ortolini. All.Amoroso. Arbitro: Lucanie di Molfetta. Marcatori: al 14’ pt Canessa, 26’ pt Bibaj, 32’st Bertacca.

Cenaia – Sconfitta inaspettata del Cenaia che si fa superare in casa, in rimonta, da un cinico Viareggio. Una partita condizionata, soprattutto nella seconda parte, dalle condizioni meteo con freddo, pioggia e vento con ricorso alla illuminazione artificiale che ad un certo punto è anche saltata. Niente poteva però far presagire una sconfitta per il Cenaia che si è impegnata a fondo per chiudere l’anno con una vittoria. Il Viareggio, che è certamente una buona squadra, ha fatto ben poco per cercare la vittoria ma quel poco, due punizioni, gli è stato sufficiente per incamerare i tre punti in gioco. La partita inizia nel migliore dei modi per la compagine verdearancio che al 14’ si porta in vantaggio con un gol realizzato a seguito di un calcio d’angolo, con palla colpita di testa da Signorini e ribadita in rete da Canessa. Ancora i locali vanno alla conclusione con Quilici ma il portiere del Viareggio Carpita con un ottimo intervento nega il raddoppio. Scampato il pericolo al 26’ i bianconeri agguantano il pareggio. Direttamente su punizione dal limite Bibaj trova l’angolo giusto e supera Baglini. Nel secondo tempo si gioca sotto un vero. Nonostante tutto il Cenaia cerca di riportarsi in vantaggio senza riuscirci. La beffa per i locali arriva al 32’, ancora una volta su calcio di punizione, ora calciata da Bertacca che mette in rete alle spalle di Baglini. Il finale di partita è un assedio verdearancione ma il tutto si risolve solo con una lunga serie di calci d’angolo.

Pietro Mattonai