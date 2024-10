Il lato positivo biancorosso: "Maceratese di carattere"

"Ho apprezzato la reazione e il carattere della Maceratese che non ha mollato di un centimetro dopo essere passata in svantaggio quando non era trascorso nemmeno un minuto". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, evidenzia l’aspetto positivo del pareggio casalingo contro il Montegranaro in una gara complicata. "Non è mai facile – aggiunge – venire a capo di un avversario di valore, che sa chiudersi bene e sa ripartire in modo efficace con le ripartenze". Non sarà la prima volta che la Maceratese avrà di fronte avversari che si chiudono bene. "Il problema – spiega – è stato soprattutto avere preso gol dopo 30 secondi e ciò sarebbe potuto essere una mazzata, però la squadra è rimasta sempre in partita e in 10 è pervenuta al pareggio". Un altro aspetto emerso è che il giro palla è stato troppo lento favorendo gli avversari a recuperare le posizioni, non ci sono state quelle accelerazioni che avrebbero potuto creare difficoltà agli avversari. "Alle prime difficoltà – spiega il direttore sportivo – c’è chi storce la bocca sul giro palla che invece va bene quando le cose non vanno per il verso giusto. È una nostra identità di gioco che portiamo avanti e vogliamo continuare così. È normale che non debba essere una scelta estrema, ma che ci sia sempre un equilibrio e quindi non è un peccato decidere per una palla più diretta con meno fraseggio. Occorre avere pazienza senza dimenticare che c’è da fare i conti con gli avversari. Il Montegranaro può contare su un attacco forte". Ieri per la prima volta in una gara ufficiale la Maceratese si è trovata in svantaggio. "È stata l’occasione per vedere la reazione e tutto sommato abbiamo disputato una buona prova, non dimentichiamo che il portiere Taborda è stato decisivo".