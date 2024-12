Il lavoro del Grifone. Sabelli fermo un turno

E’ ripresa ieri pomeriggio al "Palazzoli" la preparazione dei biancorossi in vista della gara interna che domenica vedrà il Grosseto ospitare allo "Zecchini" l’undici del Ghiviborgo nella penultima giornata del girone d’andata. I ragazzi di mister Gigi Consonni (nella foto) si trovano al terzo posto in classifica con 27 punti seguiti a 25 proprio dai ragazzi allenati da Tommaso Bellazzini. Quello lucchese è un avversario non facile da affrontare ed anche un po’ strano dal momento che possiede una difesa tra le più perforate del girone ed un attacco tra i più prolifici.

Consonni dovrà rinunciare al centrocampista Piergiorgio Sabelli che è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivi perchè – in diffida – è stato ammonito domenica a Montevarchi. E il mister allora potrebbe avere probelmi proprio nella zona centrale del campo perchè capitan Cretella ieri non è apparso nelle migliori condizioni fisiche a causa di un attacco influenzale. L’attaccante Senigagliesi ha svolto un lavoro a parte con il preparatore Stagnaro. Per quanto riguarda il mercato il direttore generale Filippo Vetini è all’opera soprattutto per alcuni movimenti in uscita che dovrebbero riguardare Frosali, Cela e Boiga. Per Rinaldini, tornato in biancorosso dopo la chiusura del prestito, sembrano esserci richieste da parte del Tau Altopascio.