Il Lentigione coglie un buon punto

PRATO

0

LENTIGIONE

0

PRATO (3-5-2): Fantoni; Matteucci, Conson, Diana; Limberti (dall’86’ De Ferdinando), Rossi (dal 75’ Marigosu), Marino, Remedi, D’Amato (dal 62’ Preci); Magazzù (dal 59’ Moreo), Romairone. A disposizione: Ricco, De Ferdinando, Videtta, Perugi, Marigosu, Girgi, Moussaid. All. Ridolfi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Martini (dal 73’ Lombardi), Nava, Gobbo; De Marco, Sabba, Battistello, Alessandrini; Nappo (dal 65’ Masetti), Pastore; Babbi. A disposizione: Delti, Cortesi, Pari, Nanni, Bocchialini, Grammatica, Grieco. All. Cassani.

Arbitro: Gianluca Cipriano di Torino (Gabriele Fracasso e Domenico Manzari, entrambi di Torino).

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti De Marco, Rossi, Remedi, Limberti, Battistello. Recuperi 1’ pt + 5’ st.

E’ un buon punto quello colto in trasferta dal Lentigione sul terreno del Lungobisenzio, anche perché la formazione locale, come del resto ogni anno, è considerata una delle outsider del campionato di Serie D. Uno 0 a 0 con alcune emozioni, ma con risultato che resta ad occhiali, unico della giornata del girone D e che porta a 180 minuti (più i recuperi) l’imbattibilità del giovane portiere Tito Gasperini. Il Lentigione lamenta l’assenza degli infortunati Manzotti e Capiluppi, in panchina ci sono Nanni e Cortesi, ma mister Cassani non li vuole ancora rischiare ed effettuerà soltanto due sostituzioni in tutta la gara. I primi 15 minuti sono di studio per entrambe le squadre, ma col passare del tempo è il Lentigione ad insediarsi con costanza nella metà campo avversaria. Dal 30’ al 45’ infatti sono ben tre le occasioni per passare in vantaggio, tutte nate da calcio da fermo, in particolare per Battistello che mette alto di testa, Babbi e Pastore. Due angoli e una punizione messe in area di rigore vengono deviate verso la porta dei locali, ma in una di queste è davvero fenomenale il portiere Fantoni. Sul versante opposto non è da meno Gasperini, autore di due ottimi interventi su tiri da fuori area: il primo, ad opera di Marino, è sicuramente il più pericoloso, ma il giovane estremo difensore del Lentigione (che non va dimenticato è alla seconda gara in Serie D) risponde da par suo. La formazione toscana rientra dall’intervallo con maggiore determinazione e dunque il secondo tempo è molto più equilibrato, con i ragazzi di Ridolfi che prendono in mano il pallino del gioco. Negli ultimi 25 minuti il Prato prova a far sua la partita trovando però un Lentigione attento e combattivo: all’89’ Gasperini è ancora bravo su Marino, poi l’ultima occasione della partita è proprio emiliana sempre dagli sviluppi di un calcio di punizione.