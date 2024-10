Il Lenz a Forlì mantiene l’imbattibilità

FORLÌ

LENTIGIONE

FORLÌ (3-4-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella (15’ st Drudi), Saporetti, Visani (40’ st Graziani); Campagna, Menarini, Gaiola (20’ st Rossi); Macrì (27’ st Petrelli), Merlonghi (15’ st Lilli), Farinelli. A disp.: Stella, Eleonori, Okitokandjo, Masini. All.: Miramari.

LENTIGIONE (4-3-2-1): Gasperini; Gobbo, Capiluppi (1’ st Lombardi), Nava, De Marco (23’ st Manzotti); Alessandrini (37’ st Cortesi), Sabba, Nappo; Pastore (23’ st Martini), Bocchialni (6’ st Babbi); Battistello. A disp. Delti, Masetti, Bonetti, Grieco. All. Cassani.

Arbitro: Passarotti di Mantova (Carraretto e Rossetto).

Reti: 44’ pt Battistello, 32’ st Campagna.

Note: spettatori 400 circa. Espulso Miramari al 39’ st per proteste. Ammoniti: Campagna, Gaiola, Drudi, Capiluppi, Nappo. Angoli: 11 a 2. Rec. 1’ + 5’.

È un buon punto quello colto ieri dal Lentigione sul campo del Forlì, nell’unico anticipo dell’ottavo turno d’andata che vedrà oggi in campo le rimanenti squadre, con l’eccezione di Imolese-Tuttocuoio, rinviata al 6 novembre.

Un bel pareggio per 1 a 1 che mantiene la cifra zero nelle sconfitte stagionali del Lenz per una classifica assestata in zona play-off e che stoppa le ambizioni della squadra romagnola. Il Lentigione si dimostra "tignoso" come sempre e superarlo non è facile, specie se la difesa trova il suo assetto ottimale nei capisaldi Gasperini, Nava, Capiluppi.

Poi le occasioni per gli ospiti non sono state molto numerose, ma per come è andata la partita potevano essere ancor più letali, in particolare su un rigore reclamato e sulla traversa centrata all’ultimo minuto. Il tutto ha fatto innervosire il Forlì e in particolare il suo allenatore, espulso per proteste. Al 4’, Gasperini è bravo a mettere in angolo la conclusione di Macrì; al 18’ e al 25’ ancora azioni dei locali senza esiti.

Al 33’, palla gol per Merlonghi, ribatte la difesa del Lenz che poi mette in angolo sul secondo tentativo di Macrì. Al 44’ Lentigione in vantaggio sul rapido contropiede di Battistello. Al 51’ Bocchialini entra in area, Sbardella gli frana addosso, ma per l’arbitro è tutto regolare tra le proteste dei rivieraschi.

Il Forlì concretizza la rincorsa al 77’ quando Farinelli serve Campagna il cui tiro vale l’1 a 1. Poi c’è anche un dubbio intervento in area su Rossi, ma anche in questo caso Passarotti non fischia.

Al 95’ il Lentigione sfiora il colpaccio con un colpo di testa di Lombardi, dopo azione di calcio d’angolo, con palla che si stampa sulla traversa. "Sinceramente il pareggio può essere giusto - dice Stefano Cassani, mister del Lentigione - loro hanno fatto meglio nel primo tempo ma non sono riusciti a fare gol, cosa che invece è riuscita a noi. Nella ripresa hanno tenuto molto palla loro, senza grandi occasioni. Nel finale hanno trovato il pari e poi noi siamo andati vicinissimi al colpaccio, ma la traversa ci ha detto di no. Due rigori dubbi, ma se ci avesse dato il nostro sull’1 a 0… chissà come sarebbe finita".