Il Lenz domina il Forlì e sale sempre di più

LENTIGIONE

2

FORLÌ

0

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Martini, Capiluppi, Sabotic, Cortesi; Manzotti (45’ st Grifa), Battistello, Nappo; Nanni (27’ st Roma), Bocchialini (32’ st Sala), Montipò (35’ st Nava). A disp. Zovi, Bonetti, Formato, Ricciardi, Turri. All. Beretti.

FORLI’ (4-3-3): Pezzolato; Masini, Drudi (23’ st Maggioli), Checchi, Graziani; Greselin (1’ st Greselin), Gaiola, Casadio (15’ st Pecci); Calì (27’ st Babbi), Merlonghi, Barbatosta (32’ st. Mosole). A disp. Zanagni, Tafa, Prestianni, Zanni. All. Antonioli.

Arbitro: Mirri di Savona (Colella e Crisafulli).

Reti: pt 23’ e 45’ Montipò.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Nanni, Cortesi, Barbatosta, Babbi. Angoli 4 a 7, rec. 2’+5’.

Ottima partita del Lentigione che regola per 2 a 0 il quotato Forlì al termine di una gara dominata dai ragazzi di Beretti.

Difficile trovare il migliore, ma l’asse Rizzuto, Capiluppi-Sabotic, Nanni e Montipò ha creato un gruppo insuperabile e cinico nel reparto avanzato.

All’8’ Bocchialini mette di poco fuori in rovesciata e al 9’ con un tiro a giro impegna Pezzolato che blocca.

Al 23’ passano i locali: cross da sinistra di Manzotti, Montipò si allunga e infila Pezzolato con un rasoterra che sfiora il palo lungo e termina nel sacco.

Al 25’ Pezzolato para a terra il tiro di Nanni, al 27’ è Rizzuto a rispondere al colpo di testa di Checchi.

Al 39’ Rizzuto mette in angolo una punizione di Calì e poco dopo arriva una clamorosa occasione per Gaiola che da pochi metri si fa respingere (in sospetto fuori gioco) da Rizzuto.

Al 42’ Nanni dal limite dell’area mette di poco alto un bel tiro a giro. Al 45’ Montipò spara dai 25 metri un rasoterra angolato per il 2 a 0: responsabile la difesa che non ha chiuso sul bomber locale, ma anche il portiere non è parso attentissimo.

Al 10’ Gaiola dai 25 metri mette alto sulla traversa, all’11’ Rizzuto anticipo di un soffio Persichini. Al 14’, su angolo dalla destra di Nanni, Pezzolato gioca a ping pong con la traversa, ma poi la palla è deviata ancora in angolo.

Al 38’ Persichini si fa ribattere da Rizzuto in uscita, al 49’ Capiluppi sparecchia una situazione pericolosa in piena area.

"Sono molto contento – dice mister Beretti – abbiamo giocato una buonissima partita, senza dare spazi agli avversari. Nella ripresa ci siamo accontentati un po’, ma lo abbiamo fatto con equilibrio. No, la classifica non la guardo ancora, stiamo lavorando tanto e stiamo cogliendo dei frutti. Io dico che un po’ di tempo agli allenatori bisogna darlo per entrare in sintonia con i giocatori, noi ne abbiamo sedici nuovi".

Martin Montipò, il protagonista di giornata, non sarebbe una punta pura, ma… "gioco dove il mister mi mette e dove la squadra ha bisogno. Sto bene, sul primo gol bell’assist di Manzotti, il secondo l’ho cercato dalla distanza".