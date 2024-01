Il Lumezzane ci crede. Spareggi-promozione. Ora sono a un passo

LUMEZZANE (Brescia)

Il gol di Pogliano in pieno recupero ha dimostrato che il Lumezzane ci crede sino alla fine nei playoff. In effetti il successo nel confronto diretto in casa della Pergolettese ha proiettato la squadra di Franzini a +5 dalla zona playout e ad una sola lunghezza di distanza dal sogno degli spareggi-promozione. Un exploit esterno tutt’altro che facile per i rossoblù, che hanno dovuto fare i conti con la voglia di vincere dei gialloblù e sono riusciti a fare la differenza solo nel finale grazie ad un guizzo del difensore di scuola Chievo che ha appena compiuto ventisei anni: "Siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a reggere il loro urto – è l’analisi dello stesso Pogliano che, curiosamente, ha deciso nel recupero pure la gara dell’andata - Siamo stati sfortunati con alcune ripartenze, ma ci abbiamo creduto sino in fondo ed alla fine siamo stati premiati".

Un premio da tre punti che può aumentare in modo significativo la consapevolezza della formazione di Arnaldo Franzini, che nel prossimo turno dovrà superare un esame di maturità molto difficile nel match casalingo con il Vicenza rinfrancato dalla cura-Vecchi. Un avversario quotato ed ambizioso, che farà capire dove possono arrivare davvero i rossoblù.

Luca Marinoni