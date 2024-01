Il lutto: 12 presenze con Cabrini. Muore a 44 anni l’ex amaranto Ticli

Calcio in lutto per la prematura scomparsa dell’ex amaranto Giuseppe Ticli, morto ieri a soli 44 anni dopo una breve malattia. Centrocampista talentuoso, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha indossato la casacca del Cavallino, giovanissimo, nella stagione 200-01 con Antonio Cabrini in panchina. Con l’Arezzo Ticli ha collezionato 12 presenze e si fece apprezzare per le discrete qualità tecniche. In carriera ha militato anche nella Reggiana, San Marino, Monza, Pavia e Pro Patria. Per lui anche una apparizione in serie B con il Catanzaro.

Lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno domani mattina nella chiesa di Carpiano in provincia di Milano, paese natale dell’ex giocatore.