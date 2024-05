Il lutto. È scomparso l’ex bianconero. Silvano Flaborea

È scomparso, all’età di 86 anni, l’ex giocatore della Robur Silvano Flaborea. Ruolo attaccante, con la maglia bianconera, ha collezionato 21 presenze e 1 rete nella stagione di Serie D 1970/1971. Fino al 1989 ha svolto la carriera di allenatore per poi passare a quella di osservatore e direttore sportivo. In questa ultima veste era tornato a Siena a metà degli anni Ottanta, chiamato da Max Paganini. Flaborea, con le scarpette ai piedi ha giocato diverse stagioni in Serie C con le maglie di Civitanovese e Torres, di Serie B con Como, Verona, Reggiana e Arezzo.

Proprio in amaranto fu grande protagonista nella stagione 1965/1956, terminata con la promozione e rimane il quinto miglior realizzatore di sempre. E proprio ad Arezzo si è spento. Anche il Siena Club Fedelissimi "ha espresso alla famiglia Flaborea le proprie condoglianze".