Il Luzzara pensa in grande con l’arrivo di Lori: "Vogliamo festeggiare il centenario in Serie D"

Nel pieno della "campagna acquisti" del calcio che conta, c’è una società dilettantistica che ha piazzato uno di quei "colpi" che potrebbero portare a cambiamenti importanti. E’ davvero consideratp una "svolta" l’arrivo nella società del Luzzara Calcio di un imprenditore e uomo di sport come Fabrizio Lori, che ha accettato la proposta del team rossoblùu della Bassa reggiana, di entrare nella società come presidente onorario e responsabile commerciale.

Ieri mattina la presentazione ufficiale di questo nuovo ruolo per Lori, che vent’anni fa prese le redini del Mantova riuscendo a portarlo, da presidente, fino allo spareggio col Torino per accedere alla Serie A. Ovviamente a Luzzara non si aspettano certo di puntare alla massima serie, ma, pur restando nel campo dilettantistico, si vuole arrivare al centenario della fondazione – che sarà nel 2028 – partecipando a un campionato di massimo livello per la categoria.

Il presidente Roberto Meneghinello, affiancato dal vice Corrado Tirelli, cerca di tenere i piedi ben saldi a terra, ma non nasconde un sogno: "Se potessimo passare dall’attuale campionato di Promozione a quello di serie D, con un doppio salto in avanti, per noi sarebbe davvero il massimo".

Ma tutto dovrà essere realizzato sempre con il pensiero puntato all’aspetto sociale e didattico di una società sportiva che punta molto all’inserimento dei giovani e alla formazione, senza lasciare indietro nessuno. E forse è stato questo aspetto che ha convinto Fabrizio Lori, indimenticato e ancora amato ex presidente del Mantova, ad accettare la collaborazione col Luzzara. Lori, infatti, gestisce una Fondazione, che porta il suo nome, che si occupa di giovani ma anche di sport per ragazzi con disabilità. "Proprio il nostro impegno per il sociale e per i giovani – aggiunge il presidente Meneghinello – e l’attenzione di Fabrizio per i ragazzi e il contrasto alla disabilità ci auguriamo possa portare a dei risultati davvero positivi. Possiamo unire le forze e dare possibilità maggiori a quei giovani che, altrimenti, rischierebbero di non trovare spazi per praticare la loro passione sportiva".

La presentazione di Lori nella società luzzarese è avvenuta ieri mattina nella "club house" annessa allo stadio Comparoni. Ispirato e convinto dall’entusiasmo e dalla passione che ha conosciuto in questi mesi, Lori si è detto "contento di questa scelta". Ad accoglierlo, ieri mattina, anche amici, tifosi, volontari luzzaresi e il consiglio direttivo dei rossoblù. Nel paese di Cesare Zavattini sono tutti convinti di aver fatto un "acquisto azzeccato", che potrebbe portare un salto di qualità anche all’immagine del team sportivo luzzarese.