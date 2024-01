Il Maliseti oggi in Coppa. Il duello è con l’Antella

Non c’è un attimo di respiro in questo inizio del 2024 per il Maliseti Seano. Dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto domenica contro il Pietrasanta, per gli amaranto di mister Di Vivona è già tempo di tornare in campo, stavolta per affrontare l’ultima sfida del triangolare del secondo turno di Coppa Italia di Promozione. Oggi alle 14.30 i pratesi ospiteranno l’Antella 99 per la sfida che deciderà chi fra le due formazioni potrà proseguire nella competizione. Inutile dire che per il Maliseti resta prioritario cercare di risollevarsi in campionato il prima possibile, per evitare la retrocessione e, se possibile, anche la zona play out. A maggior ragione considerando che gli amaranto sono obbligati a tentare di vincere questa sfida per passare il turno, visto che hanno pareggiato col Grassina (terza squadra che compone il mini-girone), mentre l’Antella ci ha vinto 2-1: "E’ ovvio che nessuno va in campo per perdere, ma viste le indisponibilità in rosa e la situazione in classifica il campionato per noi resta la priorità – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano -. Sarà una partita difficile, ancor di più perché per passare il turno avremo l’obbligo di vincere e ancora la vittoria ci manca, per esempio, in campionato. Ma affrontiamo la sfida senza patemi d’animo". Assenti quasi certi Picchianti, Cavalieri, Menichetti, Rudalli, Bambini, l ‘infortunato Peschi. Non al 100% il portiere Mardale nelle fila pratesi.

L. M.