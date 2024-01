Il Mazzola corsaro vince il derby. Niente da fare per la Sinalunghese

SINALUNGHESE

0

MAZZOLA

1

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (84’ Bencini), Corsetti, Salvestroni, Ferrante, Ibojo, Bardelli, Viligiardi (84’ Fiaschi), Iasparrone (75’ Cicali), Bucaletti, Chiti (70’ Ajdini). Allenatore Pezzatini.

MAZZOLA: Florindi, Nassi (84’ Landozzi), Gianneschi, Fabbrini, De Luca, Bonechi N., Corsi (89’ Silvestri), Cruciani, Baroni (61’ Hoxhaj), Burato, Pierangioli (89’ Bartolini). Allenatore Argilli.

Arbitro Raciti di Siena (Paduradu, Aldi).

Note: Ammoniti: Bencini e Gianneschi. Recuperi: 1 e 4.

Rete: 83’ Celestini (autogol).

SINALUNGA – Il Mazzola si aggiudica un combattuto derby a Sinalunga grazie a una rete nel finale. La gara è equilibrata fin dalla prime battute. Il tiro del match arriva al 10’: Pierangioli fa tutto da solo e spara tra le braccia di Marini. Ci prova anche Cruciani senza impensierire Marini. Alla mezzora si vede Bucaletti. Biancocelesti avanti al 37’, Nassi anticipa Marini servendo Burato, la staffilata sorvola la traversa. La migliore palla gol della prima frazione di gioco arriva nel finale di tempo con Chiti che batteva a rete ma il portiere ospite respingeva. Mazzola vicino al gol al 54’: Baroni che cerca Nassi sul secondo palo, controllo non perfetto che favorisce Cruciani, tiro diretto che sfiora il palo. Sinalunghese pericolosa poco dopo: Viligiardi si vede respingere il tiro da Florindi. Era poi il Mazzola a trovare un varco in attacco ma Gianneschi di testa metteva fuori. Al 70’ un tiro di Bucaletti veniva parato dall’ottimo Florindi. Con il passare dei minuti i rossoblù perdevano smalto e Nassi ne approfittava saltando due avversari e calciando a pochi metri da Marini: palla spazzata via da Bardelli. Era il preludio al gol che arriva con Gianneschi che superava in corsa un avversario: il suo mancino è deviato da Celestini che nel tentativo di salvare la porta colpiva la sfera facendola entrare in rete per il vantaggio. Nel finale la Sinalunghese non riesce a reagire.