Il Mazzola si fa ’scippare’ i tre punti nel finale. Beffa nel recupero contro la Lastrigiana

LASTRIGIANA

1

MAZZOLA

1

LASTRIGIANA: Marziano, Piccione, Lazzeri (65’ Pierattini), Innocenti (85’ Mandolini), Canali, Nencini, Martini, Del Colle (91’ Mhilli), Palaj (81’ Tomeo), Romei, Mosti Falconi (74’ Bibaj). Panchina: Isolani, Anouar, Crini, Becagli. Allenatore Gambadori.

MAZZOLA: Fontanelli, Forconi, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed (94’ Landozzi), Zanaj, Geraci (81’ Boumarouan), Taflaj (85’ Gucci), Borri. Panchina: Masiero, Zeppi, Becucci, Ghiozzi Pasqualetti, Iasparrone, Leonardi. Allenatore: Ghizzani.

Arbitro: Macca di Pisa (Casole e Pieve).

Reti: 58’ Borri (M), 95’ Pierattini (L).

Note: ammoniti Geraci, Forconi; angoli 2-4¸recupero 1’ pt e 5 st.

LASTRA A SIGNA – Ennesimo finale beffa per il Mazzola, che si è visto strappare via i tre punti proprio all’ultimo respiro.

Il primo tempo si apre con la traversa pizzicata da Palaj dopo appena 120 secondi, il Mazzola risponde con le conclusioni di Tafaj dalla distanza. Nella prima metà di frazione si fanno preferire i padroni di casa, un ispirato Romei cerca la rete senza fortuna. Dalla mezz’ora però sale la pressione dei biancocelesti, più attivi sul fronte offensivo e vicini al gol al 44’: Marziano si supera in tuffo sul tiro a botta sicura di Geraci. La ripresa è un monologo del Mazzola, a un passo dal vantaggio al 48’ con Borri murato al momento della conclusione e con la traversa colpita da Iacoponi direttamente su traversone.

La rete del vantaggio arriva al 58’ quando Campatelli, innescato da Taflaj, appoggia al centro per Borri che spinge il pallone in porta con un preciso colpo di testa. La Lastrigiana fatica a superare la metà campo, gli ospiti ci provano con Geraci e Taflaj ma la mira è sprecisa. All’80’ break a centrocampo di Zanaj, il numero 8 arriva stanco al momento della conclusione preferendo cercare un compagno sulla sinistra.

L’occasionissima per il raddoppio arriva sessanta secondi prima lo scoccare del 90’, Vecchiarelli recupera palla e si invola verso la porta sfiorando il palo con un preciso diagonale. Quando tutto sembra ormai deciso, il prolungamento di un già corposo recupero diventa fatale per la squadra di Ghizzani: al 95’ Pierattini incorna di testa, su azione d’angolo, per l’1-1.

Neanche il tempo di ripartire che l’arbitro sancisce il termine della contesa, chiudendo di fatto la gara.