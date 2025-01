Il mercato Altra partenza “dolorosa“ per il club di piazza Vittorio Veneto. L’attaccante è stato ceduto a titolo definitivo all’Arezzo. Alessandro Capello dice addio agli azzurri

Altra cessione dolorosa per la Carrarese che dopo Panico saluta anche Alessandro Capello (nella foto), un altro dei protagonisti della storica promozione in Serie B. Il centravanti bolognese è stato ceduto a titolo definitivo all’Arezzo. Capello lascia la squadra azzurra con 87 presenze all’attivo coronate da 22 reti di cui 8 messe a segno nella passata stagione. Al di là dei gol Alessandro rimarrà ricordato per il senso di appartenenza, la professionalità e la dedizione espressa in maglia azzurra in queste tre stagioni. Per questo la società di Piazza Vittorio Veneto gli ha voluto augurare le migliori soddisfazioni personali per il proseguimento della carriera sportiva. Con l’uscita del secondo attaccante potrebbe essere maturo nei prossimi giorni un nuovo ingresso nel reparto avanzato. A maggior ragione se anche Falco dovesse lasciare la Carrarese.

La squadra, però, rimane concentrata sulle questioni di campo. Contro lo Spezia mister Calabro ha ribadito che rimarrà out Gabriele Guarino per il quale non è possibile ancora dare una data certa di rientro perché molto dipenderà anche dalle sensazioni del ragazzo. Più veloce dovrebbe essere il decorso per Mauro Coppolaro che già domenica potrebbe andare in panchina ma solo a livello precauzionale, nel caso accadesse qualcosa di impensabile. Farlo giocare subito, infatti, sarebbe pericoloso. Già a Genova si è avuta dimostrazione che accelerando troppo un recupero si rischia, poi, di andare incontro a delle ripercussioni.

Sarà importante, infine, il rientro di Schiavi dalla squalifica. "Nicolas per noi è fondamentale – ha dichiarato Calabro - per quello che ci ha dato e per quello che ci da ma anche per l’atteggiamento che ci mette la gara, per la sua "garra". A me gli argentini in genere piacciono molto proprio per come affrontano questo mestiere in campo. Lo stesso discorso vale anche per Illanes".

Gianluca Bondielli