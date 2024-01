Il mercato dei dilettanti. Proia è dell’Orvietana. Mancini alla Nestor

PERUGIA – É sempre mercato nei campionati dilettantistici umbri. L’Orvietana piazza il colpo in mediana. Il duo Panzetta-Capretti ha infatti ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Daniele Proia, classe ‘93, ex Samb, Trastevere e Monterosi, nella prima parte di stagione al Roma City. Subito a disposizione di Rizzolo per la sfida con il Tau Altopascio. Per Proia 6 gol nella stagione 2022-2023 alla Samb e 7 reti con il Trastevere nella stagione precedente.

Sempre in serie D, innesto a centrocampo anche per il Sansepolcro che ha definito il ritorno di Alessandro Gennaioli, classe 2005, dal Perugia, tra i protagonisti della cavalcata che, nella passata stagione, ha riportato i biturgensi in serie D.

In Eccellenza, invece, rinforzo di spessore in mediana per la Nestor. Il ds Lorenzo Ceccarelli ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Christian Mancini (02), ex Gladiator, Savoia e Lanusei, nella prima parte di stagione in Eccellenza campana all’Aurora Alto Casertano. Mancini sarà subito a disposizione di Vicarelli per la sfida di domenica con la Nestor. Domani, in base al nuovo regolamento di mercato, sarà l’ultimo giorno in cui i giocatori svincolati dal 22 dicembre al 4 gennaio, potranno ritesserarsi con una nuova società.

Nicola Agostini