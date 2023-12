Il mercato del Grifone. Via Schiaroli, ecco Davì

Fulmine a ciel sereno in casa del Grosseto. La società del patron Gianni Lamioni, infatti, ha deciso il taglio del difensore Lorenzo Schiaroli. Al suo posto arriva il difensore centrale Guido Davì (nella foto), ex capitano della Pistoiese dalla quale si è svincolato. La conferma è arrivata in serata dal direttore generale Filippo Vetrini. Schiaroli era arrivato a Grosseto a giugno e con la maglia del Grifone ha fatto registrare 16 presenze con 2 gol e 2 assist. Nella prima parte del girone d’andata sembrava rappresentare una sicurezza nel sistema difensivo biancorosso che per lungo tempo è stato il punto di forza della squadra. Con il passare del tempo, però, la difesa biancorossa ha cominciato ad accusare battute a vuoto subendo gol da principianti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, evidentemente, sono state le due reti subìte ad opera del Montevarchi nell’ultima gara dell’anno.

Guido Davì, classe ‘90, difensore centrale, nato come centrocampista centrale, alto 1,87, in questo girone d’andata ha indossato, da capitano, la maglia arancione della Pistoiese con mister Consonni. Davì, nativo di Palermo, vanta una lunga e qualificata carriera (Palermo, Sicula Leonzio, Benevento, Gubbio, Modena) con 13 presenze in serie B con la Juve Stabia, 258 persenze in serie C e 48 in serie D. Il nuovo difensore ritrova due ex compagni di squadra: Giustarini e Arcuri.

Paolo Pighini