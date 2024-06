Il mercato del Prato. Monticone e Diana verso la riconferma

La prossima settimana dovrebbero arrivare le prime ufficialità in casa Prato. Il presidente biancazzurro, Stefano Commini, sarà in città per tutta la settimana, quasi certamente per mettere nero su bianco la firma sui primi contratti. In porta, nell’ipotesi molto probabile di tenere un estremo difensore in quota e uno esperto, Ricco sembra vicino alla riconferma. Ormai quasi certe le conferme degli esperti difensori Monticone e Diana, mentre con Angeli le trattative sono a buon punto, ma non ancora così definite. Meno probabile invece la permanenza di Laverone, perché si sta cercando nel frattempo un ulteriore giocatore di esperienza. "Ci piacerebbe fare un campionato per lottare nelle posizioni di alta classifica e stiamo cercando giocatori importanti – spiega il tecnico Maurizio Ridolfi, che però resta abbottonatissimo sui nomi -. L’idea di gioco rimarrà la stessa delle ultime partite viste nella passata stagione. Difesa a 3, centrocampo a 4 con due giocatori ad agire dietro la punta. Poi in corso d’opera può prestarsi a diventare un 3-4-3, un 3-5-2, un 3-4-2-1. Cerchiamo anche ragazzi in quota con esperienza in categoria e daremo spazio al nostro vivaio importante".

A centrocampo, detto di Remedi, che sembra ad oggi l’acquisto più certo, anche Trovade potrebbe alla fine rimanere in biancazzurro. Più difficile la permanenza di Sadek, Gargiulo e Gemignani. Su Cela va fatto un discorso a parte, visto che si è operato e avrà un lungo percorso di riabilitazione di fronte a sé. Potrebbe tornare utile come rinforzo a gennaio, ma è tutto da valutare. In attacco non rivedremo Sowe, D’Agostino e Santarpia. Moreo e Oliverio hanno un altro anno di contratto, ma piace comunque anche Diallo. In base a questa trattativa si capirà pure il futuro di Gori. La squadra si ritroverà al Lungobisenzio il 25 luglio per un pre ritiro dove saranno svolti una serie di test (staff riconfermato con il vice Cesaretti, i preparatori Falasca e Rossi e il preparatore dei portieri Fema), mentre dal 29 luglio la squadra andrà per 10 giorni in ritiro a Porretta Terme.

L. M.