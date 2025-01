Il mercato Il centrocampista, 25 anni, arriva a titolo definitivo. Trattative per un attaccante e un portiere. Definito l’acquisto di Melegoni e subito convocato

La Carrarese ha definito l’annunciato acquisto dal Genoa del centrocampista Filippo Melegoni (nella foto). Il calciatore bergamasco, classe 1999, ha svolto ieri il primo allenamento con la squadra, proprio alla vigilia della partenza per Castellammare di Stabia, ed è stato inserito nella lista dei convocati. Si tratta del primo rinforzo che arriva dal mercato azzurro, un elemento duttile che può ricoprire ogni posizione di centrocampo fungendo sia da regista che da braccetto. E’ in grado, all’occorrenza, di fare anche il trequartista. La Carrarese su di lui ha fatto un bell’investimento acquistandolo a titolo definitivo con scadenza del contratto al 30 giugno 2027. Dotato di buona tecnica ma anche di una notevole fisicità, Melegoni ha alle spalle 43 presenze in serie A dove ha debuttato con l’Atalanta, società nella quale è cresciuto calcisticamente, per poi giocarvi stabilmente col Genoa. In serie B ha disputato, invece, 43 partite complessive distribuite tra Pescara e Reggiana. In Emilia Romagna l’anno scorso si è reso autore di un bel campionato caratterizzato da 28 presenze e 1 gol.

Dopo Melegoni, che ha scelto il 5 come numero di maglia, dovrebbero essere alle liste altri movimenti. Si parla di un attaccante e anche di un portiere. In difesa, invece, non dovrebbero esserci altri innesti nonostante l’addio di Mattia Motolese col quale giovedì è stata effettuata la rescissione contrattuale facendolo tornare al Bologna, club proprietario del suo cartellino. Cinque elementi per tre posti nella retroguardia, infatti, sono ritenuti sufficienti anche perché in caso di necessità Zanon può essere arretrato dietro. Sul mercato rimangono Cavion e Falco, come confermato direttamente da Calabro giovedì in conferenza stampa e per questo non portati neppure in panchina. Per il centrocampista vicentino sembra si sia fatta avanti la Triestina. A ulteriori eventuali uscite naturalmente faranno da contraltare altrettante entrate.

Gianluca Bondielli