Il mercato. Il Renate su D’Orsi. No dei biancorossi

Il Renate ha provato l’assalto a Francesco D’Orsi. Il club lombardo di Lega Pro ha messo il centrocampista biancorosso nel mirino già prima della gara di Lodi, trovando però un ’muro’ da parte del Carpi che non ha intenzione di privarsene. Proprio D’Orsi è fra i giocatori che hanno iniziato la settimana a singhiozzo, ad oggi in dubbio per la gara con la Pistoiese. Da valutare sia lui che Mandelli, mentre ieri non hanno preso parte alla partitella nemmeno Rossi, Sabattini, Cecotti (squalificato) oltre ai lungodegenti Tentoni e Maini. Serpini spera di recuperare soprattutto D’Orsi e Mandelli, altrimenti dovrebbe inventarsi la mediana con Forapani, Bouhali e Larhrib. In attacco pronto Cortesi alle spalle di Sall e Saporetti, dietro sarà Verza il terzino sinistro.