Il mercato. La dirigenza svedese sfoltisce la rosa. Soumahoro viene ceduto al Torrita

Mentre il campionato prosegue, con in calendario le ultime giornate prima della pausa per le festività natalizie, le varie società sono impegnate anche sul fronte del mercato. Fino a questo momento la Robur ha ufficializzato due movimenti in uscita: dopo la risoluzione del contratto con Samuele Zichella, tornato alla Fulgens Foligno, il club bianconero ha comunicato ieri la cessione – a titolo temporaneo – dell’attaccante classe 2005 Hamed Soumahoro (foto) al Torrita. Un movimento atteso (come lo è la separazione dal giovane Ruggiero): come annunciato dalla dirigenza svedese, infatti, in questa sessione di mercato, il primo passo è quello di sfoltire la rosa da quei giocatori che non hanno trovato molto spazio e che altrove potrebbero incontrare miglior fortuna. Soumahoro, nello specifico, è l’unico (ormai ex) bianconero a non aver collezionato neanche un minuto (27 gli effettivi che hanno all’attivo almeno una presenza compreso il 2007 Calamai). Per quanto riguarda i movimenti in entrata, a parlarne, è stato il tecnico Lamberto Magrini, anche nel post Follonica Gavorrano-Siena: "Potremo valutare l’innesto di uno, due, elementi di esperienza e un paio di giovani, anche un 2006 per permettere a Giusti di giocare, ma sempre nell’ottica di quell’equilibrio economico voluto dalla proprietà. Che vuol dire voler rimanere nel tempo".