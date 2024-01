Il mercato. Simone Ganz, attaccante del Brindisi. Un nome nuovo sul taccuino dei granata

La questione-Angori sta rallentando il mercato in entrata del Pontedera. Come noto, il passaggio dell’esterno sinistro alla Reggiana è bloccato da un problema di regolamento, in quanto per il ragazzo classe 2003 si tratterebbe del quarto tesseramento stagionale dopo Empoli, Perugia e Pontedera, mentre la norma ne consente al massimo tre. L’Empoli, società che ne detiene il cartellino e alla quale il Pontedera la settimana passata lo ha ridato per un anticipato fine prestito, sta cercando di capire dalla Lega di B (dove gioca la Reggiana, suo teorico prossimo club fino a giugno) se c’è la possibilità di ottenere una deroga. La vicenda però si sta allungando e condiziona le mosse del direttore Zocchi che non sa se riavrà o no Angori. Nel frattempo prosegue la ricerca dell’attaccante per il dopo Nicastro. Zocchi domenica è andato a Lucca a vedere Magnaghi, ma la pista pare raffreddata, mentre sta prendendo quota quella che porta a Simone Ganz, in forza al Brindisi (serie C girone C), anche se questo non è l’unico nome sul taccuino del diesse granata.

S.L.