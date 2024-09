Il Mesola passa di rigore e poi raddoppia. Al Casumaro non basta dominare la ripresa

mesola

2

casumaro

1

MESOLA: Calderoni, Lucci, Biolcati (80’ Tofan), Minarelli (88’ Paganini), Marcolini, Guariento, Crosara (62’ Cavallari E.), Neffati (46’ Marandella), Ferro (70’ Allegrucci), Cantelli, Davo. All. Cavallari O. A disp. Catalano, Leonardi, Volynets, Pattaro.

CASUMARO: Saccenti, Pansini (46’ Ginesi), Catozzo, D’Elia, Benini, Vinci, Govoni (23’ Guernelli), Daniel, Chinappi (75’ Testoni), Barbieri, Sarto. All. Nardiello. A disp. Pancaldi, Pencarelli, Finardi, Bellodi, Cresta, Grassilli.

Arbitro: Fornabaio (Ra). Assistenti Bellavia (Faenza) e Muoio (Ra).

Reti: 16’ Cantelli (R ), 21’ Davo, 52’ Vinci.

Nore: ammoniti Pansini, Neffati, Biolcati, Crosara, Angoli 7 a 4 per il Casumaro.

Mesola vince la gara contro il Casumaro, seppur quest’ultimo dopo essere entrato negli spogliatoi con un passivo di due reti, nella ripresa abbia dominato gli avversari e solo per l’imprecisione di alcuni sui giocatori non ha raggiunto un meritato pareggio. Mister Cavallari dovrà cercare di comprendere cosa sia successo alla squadra fra un tempo e l’altro. La gara si apre con le due formazioni che esprimono scambi veloci e si affrontano a viso aperto cercando il gol che possa sbloccare la partita. Ci provano gli ospiti da lontano e al 9’ il Mesola con Ferro che riceve palla al limite dell’area si gira e calcia verso la porta difesa da Saccenti, ma il portiere para senza problemi. Al 17’ Pansini scivola in area e ferma la palla con la mano a terra, involontariamente, ma l’arbitro fischia immediatamente il rigore e ammonisce il difensore del Casumaro. E’ l’episodio che cambia la gara. Dal dischetto Cantelli segna spiazzando molto bene l’estremo difensore con palla a destra e portiere a sinistra. Mesola in vantaggio. I padroni di casa al 21’ raddoppiano con Davo che riceve palla da Ferro entra in area e la calcia dalla destra del portiere all’incrocio dei pali, tiro imprendibile per Saccenti. La ripresa si apre con azione prolungata all’interno dell’area del Mesola senza che alcun giocatore della squadra ospite trovi la deviazione vincente col Casumaro molto più intraprendente ed aggressivo. La pressione si concretizza con la rete di Vinci al 52’ bravo a deviare di testa nella porta difesa da Calderoni, sul traversone di Barbieri. Poco Mesola e tanto Casumaro col brivido per i tifosi mesolani, quando da dentro l’area Daniel ha un pallone che gli passano sui piedi da ottima posizione, ma il tiro è debole e finisce fuori sciupando la ghiotta occasione del pareggio. Il Mesola cerca di addormentare la gara mentre gli ospiti ci provano a raggiungere il pareggio, ma i tre punti sono per i padroni di casa.

c.c.