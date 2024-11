Il mister della Castiglionese Galeotti si è dimesso dopo la sconfitta per 5-0 con il Sorano

La sconfitta per 5-0 contro il Sorano è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Filippo Galeotti (nella foto) non è più l’allenatore della Castiglionese: il tecnico si è dimesso ad inizio settimana dopo l’ennesima sconfitta della squadra in Seconda categoria. "La Castiglionese comunica che mister Filippo Galeotti ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili come allenatore della prima squadra – spiega una nota della società rossoblù –. Il presidente e tutta la società, prendendo atto della decisione, ci tengono a ringraziare Filippo per il lavoro svolto in questi mesi ed il grande impegno profuso per la causa rossoblù, augurandogli sinceramente il meglio per il futuro. La società è già al lavoro per identificare il nuovo allenatore che sarà comunicato quanto prima, in vista dei prossimi importanti impegni". La società sta vagliando alcune ipotesi in vista di domenica. Si vocifera di Marco Travison come cavallo di ritorno.