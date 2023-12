Il mondo dei tifosi. Banchino di ‘1904’ in via Pianigiani per ‘associarsi’

L’Associazione ‘Millenovecentoquattro’, dopo la presentazione alla cittadinanza avvenuta lo scorso 21 dicembre, durante la quale sono stati spiegati i motivi della nascita e gli obiettivi da perseguire, sarà presente oggi dalle 9,30 alle 20,30 in via Pianigiani - angolo vicolo del Rustichetto - con un banchino informativo. "Gli associati presenti – spiegano gli organizzatori – saranno a disposizione di coloro che vorranno fare parte di questo importante progetto, supportandoli nella fase di iscrizione e informandoli sulle finalità della associazione stessa. La quota associativa minima (20 euro) può essere rilasciata in loco, oppure versata tramite bonifico in cc. L’Associazione invita tutti al banchino ad associarsi: Millenovecentoquattro ha bisogno di tutti voi, per il Siena e per Siena". Mercoledì 3 gennaio, invece, alle 19, di fronte alla statua di Santa Caterina, verrà organizzata, come ogni anno, una commemorazione di Paolo Castellarin, indimenticato e appassionato tifoso bianconero scomparso prematuramente il 1 gennaio 2017. Tutti i sostenitori della Robur sono invitati a partecipare.