Il Monsummano espugna di misura il campo del Viaccia

viaccia

1

monsummano

2

VIACCIA: Biancalani; Martinelli (27’st Batacchi), Piampiani (21’st Melani), Servillo, Maiolino (42’st Fedele), Ferroni, Querci (23’st Torcasso), Wahabi, Tomberli, Rozzi, Bastogi. All.: Ambrosio.

MONSUMMANO: Grasso; Covino (26’st Silvano), Perillo (49’st Malucchi), Goti (22’st Tardiola), Citti, Agnorelli, Ferrara, Moncini, Sordi, Vitiello, Saquella (36’st Dal Porto). All.: Matteoni.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

RETI: 43’ pt Citti; 5’ st Sordi, 32’ Tomberli.

Note: ammoniti Servillo; Moncini, Dal Porto.

Parte bene il 2024 del Monsummano, che si impone per 2-1 sul campo del Viaccia. Perillo e Ferrara sfiorano la rete del vantaggio, che arriva al 43’: su angolo calciato da Moncini, è Ferrara a staccare più in alto di tutti, ma la sfera sbatte sulla traversa; ci pensa Citti a infilarla in rete. Al 50’ Ferrara recupera un pallone, che sta per finire sul fondo; serve poi Sordi, che tira centralmente, per segnare il 2-0. Il Viaccia mette dentro forze fresche, per cercare di raddrizzare il match. Entra Batacchi, che al 77’ infila in mezzo all’area di rigore dei monsummanesi un bel cross, su cui Tomberli si avventa, per scaraventare alle spalle di Grasso per l’1-2 finale.

Simone Lo Iacono