Il Montelupo si rinforza. Arrivano Pucci e Masoni

Molto attive le formazioni dilettantistiche locali tra conferme e volti nuovi in vista della prossima stagione agonistica. Partiamo dall’Eccellenza, dove il Montespertoli completa il pacchetto dei portieri affiancando al confermato Biotti il classe 2003 Riccardo Romano, nelle ultime due annata tra Eccellenza e Promozione con Pontassieve e Porta Romana. Scendiamo in Promozione, dove la Real Cerretese ha raggiunto l’accordo per proseguire insieme anche il prossimo anno sia con l’esperto portiere Alessio Battini (‘87), che con il giovane difensore classe 2005 Bernardo Tramacere. Si è invece accasato al San Miniato Basso l’esperto mediano Duccio Fioravanti (‘90). Due, invece, i colpi piazzati dal direttore sportivo del Montelupo, Massimiliano Gori. In difesa arriva Marco Pucci, ex Scandicci con cui ha esordito in D con 36 presenze e 2 reti in Promozione tra Rondinella e Real Cerretese, prima di disputare l’ultimo torneo di Prima Categoria con il Ponsacco. L’altra new entry riguarda invece l’attacco e porta il nome di Francesco Masoni (‘04). Cresciuto nel Fucecchio, in bianconero ha collezionato 25 partite e una rete in Eccellenza nel 2022-‘23 prima di passare alla Real Cerretese per l’ultimo campionato di Promozione. Per quanto riguarda le conferme, poi, oltre a quelle di Lensi e Ulivieri sono arrivate pure quelle di Alicontri, Consani, capitan Corsinovi, Tremolanti, Cupo, Beconcini, Ndaw, Cintelli, Cerrini, Braconi e Piochi.

Veniamo poi alla Prima Categoria dove il Gambassi si tiene stretto il difensore Samuele Bandini (‘01) e riabbraccia il centrocampista classe 1988 Andrea Mori, già in giallorosso in Eccellenza nel 2017-‘18, nelle ultime tre stagioni protagonista della scalata del San Gimignano dalla Terza alla Prima Categoria. Chiudiamo con il Monterappoli di Seconda Categoria, che si assicura le prestazioni del portiere ex Castelfiorentino Mirko Bruni (‘05), del difensore Jacopo Bruno (‘00) e dell’attaccante Matteo Marconcini (‘01), entrambi ex Aurora Montaione. Confermato inoltre pure il portiere Lorenzo Nozzoli.

Simone Cioni