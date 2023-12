Il Monteroni abbatte la capolista Radicondoli. Asciano e Meroni ko in casa. Serre corsaro

RADICONDOLI

1

MONTERONI

2

RADICONDOLI – Il Monteroni sorprende la capolista, ora raggiunta in vetta dal Sarteano. Parte bene il Radicondoli che al 15’ colpisce una traversa con Livi. Al 20’ incertezza difensiva dei rossoneri e Furi, solo davanti al portiere, insacca. I locali pareggiano al 40’ con un colpo di testa di Guarino su assist di Giacomini. Nella ripresa al 49’ Cappelli in contropiede riporta in vantaggio il Monteroni. Al 53’ il Radicondoli resta in dieci per un’espulsione per doppia ammonizione. Pur in inferiorità numerica, il Radicondoli all’85’ va in gol ma l’arbitro annulla tra le vibranti proteste dei locali per un ipotetico fuorigioco.