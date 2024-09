Il Montespertoli non brilla. Più concreto il Gambassi

Cresce per condizione e tenuta del campo il Gambassi, che dopo la sconfitta per 1-0 nella prima amichevole contro il Capraia di Terza Categoria, nella seconda uscita stagionale ha superato con lo stesso risultato il ben più quotato Montespertoli. Oltre alla differenza di categoria – i gialloverdi ospiti prendono parte all’Eccellenza mentre i termali sono in Prima Categoria –, il Montespertoli ha iniziato ad allenarsi due settimane prima dei ragazzi di mister Falco, che hanno mostrato determinazione e una buona organizzazione. A decidere la sfida un tiro angolato dal limite dell’area di Borgognoni (nella foto), al termine di una bella azione corale.

Al di là del risultato, comunque, resta un test tutto sommato positivo anche per la squadra di Sarti, che ha tenuto costantemente in mano il pallino del gioco, risultando solo meno concreta delle precedenti amichevoli al momento di finalizzare, anche per due grandi parate di Bellomo e Spini, una per tempo. Il Gambassi è partito con questo undici: Bellomo, Santucci, Bandini, Mori, Bak Said, Buscè, Posarelli, Oliva, Rosi, Kamberi, Bellucci. Nella ripresa, poi, sono entrati Spini, Montagnani, Baragli, Angioli, Borgognoni, Francini, Minissale, Antonini, Maccianti, Manganiello. Il Montespertoli, invece, si è schierato così: Romano (46’ Biotti), Corradi, Liberati, Trapassi (60’ Lensi), Calonaci (46’ Conti), Pecci (70’ Vignozzi), Rosi (46’ Marchi), Fiaschi (46’ Mangani), Vangi (46’ Lotti), Maltomini (46’ Marcacci), Gasparri (60’ Biliotti).

Simone Cioni