Il Montevarchi sogna l’impresa. Lelli cerca il blitz a Livorno

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Livorno per gli sportivi dell’Aquila evoca soprattutto l’epopea di Costanzo Balleri ma anche il ricordo indelebile dei giocatori e dei tecnici, una vera e propria colonia labronica, che in diverse epoche si sono trasferiti in Valdarno per vestire la casacca del Montevarchi. Oggi pomeriggio, dunque, le strade degli amaranto e dei rossoblù si incroceranno di nuovo nello stadio intitolato ad Armando Picchi. Si gioca alle 15, dopo il tira e molla sull’orario, come da programma della Lega Nazionale Dilettanti e nel primo turno infrasettimanale del campionato i ragazzi del pisano Nico Lelli sognano di fare lo sgambetto alla capolista solitaria del girone E di Serie D. Una corazzata pilotata dal nocchiero di lungo corso Paolo Indiani, uno che di promozioni e di successi se ne intende. Eppure Martinelli e soci, rilanciati dalla goleada di sabato scorso, non rinunceranno a giocare una gara d’attacco, nonostante la qualità dei padroni di casa, da affrontare con il massimo rispetto. "E’ la nostra cifra distintiva – ha ribadito l’allenatore aquilotto – e nel percorso alla ricerca di un’identità ancora più chiara e definita l’obiettivo deve essere sempre la conquista dei tre punti a prescindere dall’avversario".

Nella seconda partita in quattro giorni è logico pensare che il trainer dei montevarchini cambi in partenza qualche interprete nell’ormai canonico 4-2-3-1, modulo speculare a quello più usato dai livornesi, specie sulle corsie esterne, dove Rufini e Boncompagni hanno profuso fior di energie nella gara con i terranuovesi. Scaldano dunque i motori per raccogliere il testimone sulle due fasce Alessandro Zhupa e Andrea Casagni. Non è esclusa, inoltre, la staffetta tra Conti e Testoni tra i pali e stavolta il prescelto come titolare sarebbe il 2006 Testoni. In difesa è ancora out Vecchi per l’infortunio di Seravezza e si candida per una maglia anche Artini. Un buon numero di tifosi rossoblù visto il legame storico con Livorno seguirà la trasferta nella giornata lavorativa. Risale a 25 anni fa, al 25 aprile ‘99, il clamoroso blitz dell’Aquila all’Ardenza. Era la C 1 del settimo posto e il Montevarchi calò il poker con la doppietta di Masi e le reti di Alteri e Affatigato.

Così in campo (ore 15)

LIVORNO 1915 (4-2-3-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Risaliti, Arcuri; Parente, Hamlili; Bellini, Currarino, Russo; Rossetti.

All. Indiani.

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Testoni; Ciofi, Ficini, Martinelli, Artini; Sesti, Borgia; Zhupa, Orlandi, Casagni; Carcani.

All. Lelli.

Arbitro: Dania di Milano.