IL NOTIZIARIO. Befana col Rimini. I dubbi di Indiani

Prima squadra alla ripresa degli allenamenti questa mattina in vista del primo impegno ufficiale del 2024, vale a dire la prima giornata del girone di ritorno contro il Rimini in programma al Comunale sabato 6 gennaio alle 16,15. Dopo qualche giorno di stop, durante i quali comunque i giocatori hanno seguito una tabella di lavoro personalizzata, si torna a lavorare in gruppo. Il programma prevede oggi e domani (10 e 14.30) delle doppie sedute al mattino e al pomeriggio. Giovedì allenamento solo di pomeriggio, mentre la rifinitura del venerdì sarà al mattino. Tutte le sedute si svolgeranno al centro sportivo di Rigutino. Ancora ai box il terzino Coccia, mentre potrebbe rivedersi in campo Polvani, anche se la sua condizione sarà tutta da valutare da parte dello staff dopo l’operazione all’ernia del centrale difensivo. Contro il Rimini mancheranno all’appello gli squalificati Damiani, Mawuli e Settembrini.