Il notiziario. Ekuban in recupero. Polvani torna a disposizione. Resta fuori Renzi L'Arezzo si prepara per la sfida salvezza contro la Recanatese. Allenamenti a porte chiuse per Indiani, con Ekuban in dubbio per un infortunio alla spalla. Coccia recuperato, Polvani torna titolare, Renzi ancora fuori per pubalgia.