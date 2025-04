Il notiziario. La curva ospiti sarà vuota. Gli ultrà caricano il Grifo

Sugli spalti si annuncia un derby in torno minore. Un po’ perchè le presenze al Comunale negli ultimi mesi hanno fatto segnare record negativi al botteghino e un po’ perchè Arezzo-Perugia si giocherà senza i tifosi umbri nel settore ospiti che resterà vuoto. La prevendita per la partita di domani sera prosegue senza grandi sussulti e impennate e, a 24 ore dal calcio d’inizio, è difficile immaginare che lo stadio presenti il colpo d’occhio della grandi occasioni. La trasferta, come è noto, è stata vietata ai sostenitori biancorossi. La parte più calda del tifo perugino non farà, però, mancare il suo sostegno alla squadra e infatti gli Ultras del Grifo hanno annunciato che domani mattina saranno a sostenere i giocatori prima della partenza per Arezzo (nella foto l’allenatore Vincenzo Cangelosi).

L’appuntamento è per sabato alle 11 davanti al Museo del Grifo. "Tutti uniti ancora una volta per incendiare i cuori dei nostri ragazzi, fargli sentire tutto il nostro appoggio e spingerli ad espugnare lo stadio Città di Arezzo" si legge nel testo del comunicato firmato curva nord.