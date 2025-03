Il notiziario. Prima vittoria amaranto per spezzare il sortilegio

Contro il Milan Futuro, l’Arezzo gioca anche per sfatare il tabù delle squadre B. Da quando le seconde formazioni di club di serie A hanno accesso al campionato di Lega Pro, gli amaranto non ci hanno mai vinto. Sono otto gli incontri disputati, di cui sette avversaria la Juventus Next Gen e uno contro i rossoneri e il bilancio, al momento, è di due pari e ben sei sconfitte. L’ultimo segno x è uscito proprio nella partita di andata giocata a Solbiate Arno e terminata con il risultato di 2-2. Il cavallino insegue, dunque, la prima vittoria per spezzare un sortilegio che dura ormai da quando è stato introdotto il nuovo regolamento in serie C. Dovrà provare ad infrangere il tabù, quasi sicuramente, senza gli ultras. I gruppi organizzati della curva sud non hanno ancora comunicato ufficialmente la loro posizione, ma come accaduto già in passato, pare scontato che anche stavolta disertino lo stadio in segno di protesta contro le squadre B in Lega Pro. Una posizione rispetto alla quale la Minghelli è sempre rimasta coerente in ogni occasione, sia in casa che in trasferta. Una battaglia di principio sulla quale gli ultras del cavallino non hanno mai arretrato nemmeno di un centimetro.