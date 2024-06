Il nuovo mister "Qui c’è un bel progetto"

Entusiasmo e idee chiare. E’ questo che il Pontedera chiede ai nuovi arrivati ed è questo che ha dimostrato di possedere il nuovo allenatore Alessandro Agostini, presentato ufficialmente alle 18 di ieri alla città, davanti ad un nutrito e attento gruppo di tifosi della gradinata nord Diego Savelli che hanno riempito la sala stampa mostrando ancora una volta grande attaccamento ai colori granata e rendendo l’evento assai più gradevole. Il neo tecnico, che ha sottoscritto un contratto annuale e che era visibilmente emozionato, è andato subito al sodo: "Ringrazio la società per questa grande opportunità che mi ha concesso e che prendo con molto entusiasmo. C’è un progetto condiviso e questo mi ha fatto assai felice nella scelta. Allenare il Pontedera è una grande responsabilità, perché questa piazza in Serie C ha fatto cose importanti, ma allo stesso tempo credo essere fortunato perché tanti allenatori vorrebbero essere al mio posto. Quindi sono consapevole di tutto ciò e adesso starà a noi lavorare per fare qualcosa di valido. Non vedo l’ora di iniziare". Per tornare sul rettangolo verde ci sarà però da aspettare il 15 luglio, data fissata per l’inizio del ritiro atletico, ma nel frattempo c’è da costruire la squadra. "Con la Primavera del Genoa – spiega Agostini, nato a Vinci il 23 luglio 1979 – abbiamo disputato il girone di andata con la difesa a quattro, mentre nel ritorno siamo passati al 3-5-2, modulo che non escludo di poter attuare anche qui a Pontedera. Comunque vedremo, deciderò anche in base ai giocatori che avrò a disposizione". Per questa sua prima esperienza in categoria l’ex difensore del Cagliari, con 337 presenze in Serie A, avrà come vice Vincenzo Sgambato, mentre sono stati riconfermati Daniele Zini nel ruolo di collaboratore tecnico, Lorenzo Monticelli in quello di preparatore atletico e Roberto Saglimbeni come match analyst. Manca per il momento all’appello Enzo Biato, preparatore dei portieri, con il quale il direttore sportivo Moreno Zocchi deve ancora definire. Il primo confronto con la Serie C non spaventa comunque Agostini: "E’ vero che è la mia prima volta, ma credo che ci siano le componenti per fare bene. Sinceramente non pensavo di arrivare subito ad una prima squadra, ma quando il Pontedera mi ha contattato sono stato molto felice. Ho trovato ottime idee e la cosa mi ha spinto a fare questa scelta. Arrivare dopo Canzi è una grande responsabilità ma adesso la strada è una sola: quella del lavoro, dell’intensità, delle idee e le cose vanno combinate insieme. Penso che le mie esperienze da giocatore possano essere importanti".

All’evento era presente tutto lo stato maggiore della società, dal presidente Simone Millozzi, che ha introdotto la serata parlando a 360 gradi del club, il socio di maggioranza relativa Rossano Signorini, i soci Andrea Bargagna (che è anche il direttore organizzativo), Emilio Montagnani, Marco Maiello (che fa anche parte del cda) e Luca Signorini, nonché il direttore generale Piero Ducci, che proprio nell’occasione ha annunciato di aver rinnovato l’accordo per un altro anno.

Stefano Lemmi