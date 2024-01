Il nuovo Renate a Vercelli. Attacco sotto osservazione

Dopo i fuochi d’artificio della prima settimana del 2024 con gli arrivi, uno dopo l’altro, di Paudice e soprattutto di Bocalon (oltre che del difensore Vimercati), entrambi in campo e a segno all’esordio contro il Fiorenzuola, sono stati giorni placidi dal punto di vista del mercato. È probabile che Oscar Magoni spari le prossime cartucce nella terza decade di gennaio; arriverà sicuramente un giocatore a centrocampo e non si escludono sorprese in uscita.

Questo pomeriggio alle 16.15 sfida a Vercelli contro la Pro. Il Renate ci arriva con alle spalle due vittorie e l’opportunità di rientrare nuovamente nel giro playoff, al cospetto di una squadra che nel girone di andata si è comportata benissimo.

Colombo per la sfida del “Piola” ha convocato 22 elementi, tornano a disposizione Bracaglia sulla mancina e Gasperi a centrocampo, non c’è Ciarmoli. E c’è molta curiosità in vista delle scelte che farà per l’attacco mister Colombo. Contro il Fiorenzuola era partito (nel 3-5-2) con la coppia Tremolada-Paudice per poi inserire in corso d’opera Bocalon e lasciare 90 minuti in panchina Bianchimano e Sorrentino. Oggi a Vercelli vedremo se l’esito degli ultimi allenamenti avranno indotto Colombo a cambiare qualcosa.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Calcio 252 e in streaming su Now.