Il pareggio. Nasic porta avanti il Tolentino, l’Urbania risponde con Mistura

CALCIO: Urbietis, Nouri, Sema, Dal Compare, Mistura, Giovanelli (9’ s.t. Mangiarotti), Marengo, Carnesecchi, Nunez, Catani, Paszynski (16’ s.t. Salvi). All. Omiccioli.

TOLENTINO: Bucosse, Tomassetti, Balbo, Di Lallo, Mercurio (18’ s.t. Di Biagio), Giuggioloni (18’ s.t. Bracciatelli), Garcia (11’ s.t. Moscati), Nasic, Cardinali, Borrelli (43’ s.t. Santoro), Frulla (41’ s.t. Salvucci). All. Possanzini.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: Nasic 44’, Mistura 70’.

Note: ammoniti Mistura, Dal Compare, Cardinali, Carnesecchi.

Primo tempo a basso ritmo tra Urbania e Tolentino, con i padroni di casa che aspettano nella propria metà campo e lasciano fare la partita agli uomini di mister Possanzini. Nei primi quaranta minuti non si segnalano occasioni, ma ad uno dal termine sono i cremisi a passare in vantaggio grazie al gol di Nasic. Su un cross rinviato dalla difesa durantina, l’esterno mancino colpisce dall’altezza del dischetto e realizza in rete. Nei tre minuti di recupero, Marengo colpisce la traversa direttamente da calcio di punizione.

La ripresa riparte su tutte altre note, l’Urbania è viva e prova a pressare forte la squadra ospite, costretta a difendersi. Al settantesimo arriva la rete del pareggio dei locali da corner dell’ex Mistura: Salvi crossa bene a rientrare, sulla respinta maldestra di Bucosse il forte difensore è lesto a colpire e a pareggiare la partita.

Da lì in avanti è un assedio degli uomini di Omiccioli, trascinati da un super Nouri che ha l’occasionissima per il vantaggio ma a tu per tu non riesce a realizzare. È sempre Salvi a mettere spioventi pericolosi, su uno di questi il tocco di mano del difensore del Tolentino è evidente ma per Animento di Macerata non è rigore. Passano diversi minuti e Mangiarotti sfiora il gol di testa.

Andrea Alessandroni