Il pass per la Promozione. Per la Vigor finale amaro

VIGOR MONTECOSARO

1

GROTTAMMARE

3

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Tidei, Beruschi, Pepi, Reucci (42’st Baiocco), Bernabei (37’st Biondi), Cicconofri (50’st Morbidoni), Tulli, Guermandi, Micucci, Marcantoni (21’st Lovascio. All. Pierantoni.

GROTTAMMARE: Beni, Donzelli, Porfiri, Medori (1’st De Cesare 34’st Martiarena), Traini, Gibbs, Franchi, Polini, Mattioli (42’st Camela), Pomili (30’st Marcelli), Di Nicolò. All. Poggi.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 14’st rig. Pomili, 23’st Beruschi, 49’st Franchi, 52’st Di Nicolò.

Note. Spettatori: 700 circa; espulso Reucci a fine gara; ammoniti: Pepi; Medori, Porfiri, Di Nicolò; angoli: 6-8; recupero: 0’+7’.

Il Grottammare torna in Promozione dopo un solo anno di purgatorio battendo negli ultimi minuti una Vigor Montecosaro che ha giocato una bella partita. Primo tempo decisamente di marca Vigor che ha approcciato in modo migliore il match. Per il Grottammare si sono sentite le settimane di assenza da gare ufficiali. Gli uomini di Pierantoni subito pericolosi dopo otto giri di lancette con Guermandi che mette dentro ma l’assistente ha la bandierina alzata e annulla. I biancocelesti rispondono al 12’ con Mattioli ma la sua girata è debole. Al 24’ ci prova Tulli col suo fendente che non passa lontanissimo dai pali. Due minuti dopo è Micucci a effettuare un tirocross, Beni si distende e para. Al 41’ la più grande occasione della prima frazione la confeziona la Vigor con Micucci che fa sponda per Marcantoni che di prima intenzione spara verso la porta. Beni risponde presente ribattendo di piede.

Ad inizio ripresa rientra un Grottammare più determinato e all’11’ passa in vantaggio: Pomili lavora un bel pallone servendolo di giustezza verso Di Nicolò che anticipa Renzi in uscita poi viene atterrato da Tidei. L’arbitro fischia il rigore che Pomili trasforma. La Vigor Montecosaro sembra al tappeto ma trova le forze per pareggiare: corre il 23’ quando da corner battuto da Cicconofri svetta in solitaria Beruschi insaccando alle spalle di Beni.

Quando tutto sembrava presagire ai supplementari all’ultimo secondo il Grottammare passa: angolo calciato da Porfiri e Franchi irrompe in area insaccando il gol del vantaggio. L’arbitro prolunga il recupero e al 52’ arriva anche il 3-1 firmato Di Nicolò che anticipa Renzi in uscita e mette dentro.