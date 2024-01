Il patron Lamioni in visita alla squadra. Primo allenamento di Nocciolini

Alla presenza del patron Giovanni Lamioni, che ieri pomeriggio al "Palazzoli" ha parlato ai giocatori, I biancorossi di mister Bonuccelli hanno disputato una partitella in famiglia in vista della trasferta di domenica a Seravezza contro l’undici di mister Amoroso. Presenti ieri gli ultimi due arrivi: il centrocampista Porcu, una "quota", come esterno sinistro, e l’attaccante Nocciolini (nella foto)che fino a domenica 28 non potrà essere utilizzato per motivi di tesseramento. Scontata la conferma del modulo 3-5-2 il tecnico del Grifone dovrà tenere conto delle non perfette condizioni fisiche di Saio e Prati per cui il "jolly" Aprili potrebbe andare ad occupare la terza casella del reparto difensivo insieme a Russo e a Davì. In avanti, accanto al bomber Marzierli, la scelta dell’altro attaccante sarà tra Romairone, Riccobono e Rinaldini. Nella cerniera di centrocampo con Grasso e Macchi esterni ci dovrebbe essere la conferma di Sabelli, Cretella e Bensaja. Ipotesi di lavoro da confrontare con le eventuali sorprese dell’allenatore. I biglietti per la gara in terra versiliese sono acquistabili al botteghino dell’impianto sportivo lucchese aperto domenica dalle 13,30. Per il settore ospiti è stato predisposto un tagliando unico al prezzo di 10 euro. Saranno disponibili al costo di 13 euro anche i tagliandi di Tribuna Coperta, con botteghino ed accesso da via Buon Riposo.