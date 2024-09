Il personaggio della domenica. Elia Bruzzi, specialista in triplette. Ecco “il Balotelli“ del Pietrasanta

Specialista in triplette Elia Bruzzi, nuovo numero 9 del Pietrasanta in questa stagione 2024/25. Dopo averne piantate nelle amichevoli estive... non voleva esser da meno nel debutto ufficiale: così ecco serviti 3 gol determinanti per la vittoria 4-2 del Pietrasanta nella prima di campionato al “Pedonese“ contro la Lampo Meridien. Chiamato a sostituire bomber Mengali (salito in Eccellenza al Mobilieri Ponsacco dopo la grande annata passata in biancoceleste), Bruzzi si è subito calato nella maniera giusta nella nuova realtà per non far rimpiangere ’Il Menga’. E in attesa che l’altro grande colpo in attacco della campagna acquisti estiva pietrasantina Alessandro Remedi torni disponibile dopo gli impegni con la Nazionale di beach soccer, ecco che a prendersi la scena e il peso dell’attacco è stato Bruzzi. Il classe ’95 (ex Pontremolese, Cenaia, San Marco Avenza, Fezzanese, Seravezza e Viareggio che fece pure una presenza in Serie A nel Livorno dell’era Spinelli) per stile di gioco ricorda Balotelli. Il tecnico Della Bona ne parla così: "Elia è un attaccante completo, che ha fisicità e tiro. Può giocare sia da prima punta sia da seconda punta. Ha qualità, è forte nel gioco aereo e calcia bene di destro e di sinistro. È un ragazzo che ha bisogno di essere un po’ coccolato e fatto sentire importante. L’ho già avuto alla San Marco e con me ha fatto benissimo".