Il personaggio. Domenica derby con i piceni. Tenkorang: "Sarà molto dura»

L’Alma riprende la preparazione in vista del secondo derby marchigiano consecutivo: sarà infatti ospite dell’Atletico Ascoli al ‘Don Mauro Bartolini’. Le due squadre sono entrambe a undici punti in classifica, e arrivati quasi ad un terzo di campionato si può definire la gara uno scontro diretto. Manuel Allegrucci è rientrato in gruppo già dalla scorsa settimana anche se per precauzione non è stato convocato contro la Vigor Senigallia, ma potrebbe essere in panchina ad Ascoli. Giuseppe Serges non sarà invece disponibile prima di gennaio, mentre il portiere Guido Guerrieri, alle prese con delle complicazioni post intervento, rimarrà ai box per almeno un altro mese. Tutto disponibile il resto della rosa che ha svolto nella giornata di martedì la seduta di defaticamento con corsa e parte atletica; chi non ha giocato e chi è subentrato ha poi effettuato una partitella a ranghi ridotti di due tempi da 15 minuti. La trasferta di Campobasso per la Coppa Italia è stata posticipta a mercoledì 22 novembre e questo darà la possibilità al Fano di svolgere una settimana di lavoro classica. L’attaccante italo-ghanese classe 2000 James Tenkorang è stato il protagonista della gara contro i rossoblu del Misa grazie alla sua doppietta che fino al minuto 87 stava per regalare la vittoria all’Alma Juventus Fano. L’ex capitano granata Antonio Broso ha però infranto il sogno agganciando il pareggio proprio sul finale.

James, la tua prima doppietta in maglia granata. In totale quattro gol, sei attualmente il capocannoniere del Fano.

"Sono contento per la mia prima doppietta in granata, ma tanto dispiaciuto per gli ultimi minuti della partita in cui la Vigor Senigallia è riuscita a pareggiare. Siamo stati bravi subito a rimontare la partita nel primo tempo, poi nella seconda frazione di gioco, soprattutto negli ultimi minuti, gli avversari hanno spinto di più, e purtroppo sono riusciti a pareggiare nei minuti finali. Abbiamo perso tre punti d’oro".

Domenica affronterete l’Atletico Ascoli.

"Domenica abbiamo uno scontro diretto, sarà una partita molto dura e dovremo dare tutti il cento per cento per riportare punti a casa. Uscire dal ‘don Bartolini’ di Monticelli con i tre punti sarebbe un bel rilancio per noi. Io credo molto nei miei compagni e nella forza di questo gruppo, so che possiamo dare tutti quel qualcosa in più di quanto abbiamo dato fin ora: domenica è importante vincerla".

Lara Facchini