Il personaggio. L’ex bianconero Manninger al ’Franchi’: "Questa squadra può fare bene»

Un gradito ritorno, quello di Alex Manninger (foto): l’ex portiere bianconero ha assistito, insieme ad altre vecchie glorie della Robur (Beretta, Jarolim, Galloppa e Ficagna), alla partita con il Ghiviborgo, per poi intrattenersi qualche giorno in città, incontrando gli amici lasciati ormai 17 anni fa. "Tornare al Franchi mi ha fatto tornare alla mente tanti ricordi – le sue parole – è stato bello ritrovare tanti amici e i tifosi: pochi, rispetto al passato, ma quelli veri". Forte l’abbraccio in cui l’ex portiere ha stretto il massaggiatore Ezio Targi, tra i tanti. "E’ nella Robur praticamente da una vita – spiega Manninger –, ha i colori bianconeri tatuati sulla pelle, è un vero senese. Un piacere lavorare con lui".

"Riguardo la partita – ha aggiunto – sono contento che il Siena abbia vinto. L’1-0 è sempre un risultato pericoloso, che tiene aperta una gara, ma alla fine i tre punti sono arrivati. Per quanto ho visto, questa squadra può fare bene". L’esperienza sulle lastre se la tiene stretta. "Dei 22 anni di carriera i tre in bianconero non me li dimenticherò mai, sono nel mio cuore, fanno parte della mia vita".

"Con il calcio ho chiuso – dice infine Manninger –, sono tornato a casa, in Austria e mi dedico ai figli: per il pallone ho fatto tutto sempre un po’ in ritardo. Ho anche ripreso a fare il falegname, mi piace fare lavoretti in casa".

