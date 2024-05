Il pesarese Di Paola. "Loro hanno trovato l’episodio, noi no»

"I particolari fanno la differenza in queste gare". È l’analisi di Manuel Di Paola, capitano della Vis Pesaro, sul match al Tubaldi contro la Recanatese. "Noi– aggiunge – abbiamo preso il gol quando eravamo a nostro agio, quando giocavamo più in scioltezza rispetto alla Recanatese e quel gol ha fatto la differenza". Per il capitano della Vis, "non è il momento di piangerci addosso, non abbiamo tempo per farlo e non servirebbe. In tutte le partite, anche nelle più positive, si commettono errori".

Giudice sportivo. Multe di 200 euro ai tifosi della Vis e di 500 euro a Gian Marco Neri: i primi hanno danneggiato un seggiolino in tribuna, il secondo in panchina.